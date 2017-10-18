В Зауралье назвали самые «продвинутые» больницы

Начиная с 1 июля 2017 года, жителям Курганской области медицинскими организациями выдано более 170 электронных «больничных». По 79 из них Курганским региональным отделением Фонда социального страхования уже выплачено пособие по временной нетрудоспособности.

Как отмечают в пресс-службе Фонда, активнее всего за прошедший квартал листки нетрудоспособности в виде электронного документа выписывали своим пациентам Белозерская и Глядянская центральные районные больницы (43 и 39 соответственно).

Отметим, что на сегодняшний день электронный «больничный» зауральцы могут получить во всех 49 государственных лечебных учреждениях области.

Отследить статус начислений по электронным и обычным бумажным листкам нетрудоспособности, а также узнать сроки выплат пособий теперь можно онлайн с помощью удобного сервиса личных кабинетов Фонда социального страхования на официальном сайте ведомства.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.10.17

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