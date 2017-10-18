«Водный союз»: в Кургане по вине СМУ КПД произошла новая коммунальная авария

В Кургане в 11 микрорайоне Заозерного произошла новая коммунальная авария, из-за чего на поверхность вышли сточные воды. Аварийная ситуация возникла на участке коллектора №15, который, по данным «Водного союза», был модернизирован СМУ КПД в 2013 году и принят с многочисленными замечаниями, которые за три года не были устранены.

«Прежде всего, необходимо было промыть систему, но и этого сделано не было. В результате непромытый участок коллектора утратил пропускную способность, и произошло то, о чем «Водный Союз» неоднократно предупреждал застройщика, а именно – выход сточных вод на поверхность. Сейчас специалисты компании пытаются предотвратить их попадание в речку Черная путем перенаправления потока в другой участок коллектора. Однако до сих пор подтопленной остается территория, расположенная на границе 11 и 6 микрорайонов Кургана», – рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе предприятия.

По мнению специалистов «Водного союза», для того, чтобы авария не приобрела еще большие масштабы, необходимо установить еще одну временную перекачивающую станцию. «Ранее мы заявляли, что установка перекачки является нештатной ситуацией, теперь вынуждены ставить еще одну для предотвращения экологической катастрофы», – отметил и.о.генерального директора АО «Водный Союз» Владимир Овсянников.

Напомним, история возникновения проблем с коллектором берет свое начало ещё в 2011 году. Именно тогда ресурсоснабжающая организация, понимая, что новые дома нужно вводить в эксплуатацию, так как дольщики ждут свои квартиры, согласилась на одновременное заключение с договором на техприсоединение ЖК «Снегири» и «Апельсин» договора на подрядные работы по строительству коллектора. При этом СМУ КПД выступило подрядчиком, взявшим на себя обязательства по модернизации коллектора №15, которые впоследствии не выполнило.

Застройщик решил модернизировать коллектор частями. Приемку некоторых из них «Водный Союз» провел с замечаниями, без устранения которых невозможна полноценная работа коллектора. Ряд замечаний касались необходимости промывки труб, в которые попала грязь во время монтажа, и герметизации колодцев во избежание их заиливания. При этом неоднократно сообщалось о том, что вопрос ввода в эксплуатацию домов СМУ КПД может быть решен только после окончания работ на коллекторе и устранения всех предыдущих замечаний.

Курган, Марианна Шведова

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