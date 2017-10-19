В Кургане под колесами автобуса погиб пенсионер

17 октября в Кургане произошло очередное ДТП с автобусом марки ПАЗ. В 18 часов 35 минут на улице К.Маркса водитель автобуса, мужчина 1988 года рождения, допустил наезд на пожилого пешехода.

Известно, что мужчина 1954 года рождения переходил проезжую часть в неустановленном месте, слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, уточняют в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.10.17

В Зауралье назвали самые «продвинутые» больницы. / В Зауралье нашли способ продвижения зерна на внешние рынки. / Семье погорельцев из Петухово, где погибла девочка, окажут материальную помощь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»