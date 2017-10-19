Почти 1300 зауральцев прошли тестирование на ВИЧ в вагоне поезда

Во Всероссийской акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию приняли участие 1290 человек. Об этом говорилось накануне на расширенном заседании Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни у населения Курганской области, и Комиссии по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции.

«В этом году Министерством здравоохранения совместно с РЖД была проведена акция в рамках государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции. Через 24 региона РФ проходил специализированный вагон с оборудованием. Тест могли пройти, как пассажиры поезда, так и жители городов, где он останавливался. На территории Зауралья акция проходила с 22 по 25 сентября, откликнулись крупные предприятия, мы оказались в лидерах по числу участников акции», – напомнил заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов.

Отметим, что, по словам главврача Курганского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Оксаны Сагайдак, в этом году в регионе выявлено 746 случаев заражения вирусом иммунодефицита человека, рост составил 6,6%

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.10.17

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