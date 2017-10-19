Зауральские педагоги борются с суицидальными проявлениями

Профилактика суицидальных проявлений среди граждан стала одной из тем участников расширенного заседания Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни у населения Курганской области, и Комиссии по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции.

Было отмечено, что в регионе развивается система доступной психологической помощи детям и родителям.

По оценке экспертов, в сфере образования необходимо увеличивать число педагогов-психологов в школах. За три года их количество выросло с 334 до 396 человек. Кроме того, на базе Центра помощи детям работают шесть зональных кабинетов психологической помощи. В этом году там провели более 500 индивидуальных консультаций, около 300 коррекционных развивающих занятий.

Кроме того, для формирования жизнестойкого поведения в школах проводят циклы занятий, обучающие семинары для педагогов-психологов, социальных педагогов, специалистов муниципальных органов управления образованием. Организована работа горячей линии для специалистов образовательных организаций по вопросам противодействия пропаганде суицидов среди подростков в интернет-сообществах.

Как отмечают в пресс-службе главы региона, помимо этого в Зауралье продолжается внедрение пошаговой модели действий сотрудников в случае диагностирования у учеников высокой степени суицидального риска. Разработаны различные родительские всеобучи, главная цель которых – помочь мамам и папам узнать своего ребенка, вовремя среагировать и предотвратить беду.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.10.17

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