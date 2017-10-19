В Зауралье пройдет чемпионат Высшей хоккейной лиги

В Курганской области готовятся к «Русской классике» – матчам регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги на открытом воздухе. Накануне губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел рабочую встречу с исполнительным директором Федерации хоккея России Дмитрием Курбатовым. В беседе также приняли участие Президент хоккейного клуба «Зауралье» Сергей Пугин и представители генерального спонсора команды Дмитрий и Сергей Парышевы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Русская классика» пройдет в Кургане с 26 по 28 января 2018 года. На обновленном стадионе «Центральный» встретятся «Зауралье» и «Рубин» из Тюмени. Кроме того, планируется провести и игру с участием легенд российского хоккея.

По информации пресс-службы главы Зауралья, Дмитрий Курбатов поблагодарил главу региона за поддержку игр на курганской земле и подчеркнул, что мероприятие будет играть немаловажную роль в развитии хоккея в России в целом и зауральского хоккейного клуба в частности.

В регионе, в свою очередь, приложат все усилия для того, чтобы игры прошли на высоком уровне:

«Для нашей области – это важное мероприятие и знаковое. Мы не крупный мегаполис, но нам выпала честь провести «Русскую классику», и мы проведём её достойно. Мероприятие будет способствовать популяризации хоккея и, в первую очередь, здорового образа жизни. У нас прекрасный отремонтированный стадион, который сможет вместить всех гостей – любителей спорта и представителей СМИ. Спасибо, что доверили нам организовать и провести такой спортивный праздник», – отметил губернатор Зауралья Алексей Кокорин.

Глава области добавил, что в настоящее время сформировано распоряжение о назначении оргкомитета. Со следующей недели подготовка будет идти в ежедневном режиме.

Напомним, в этот раз Федерация хоккея России решила провести «Русскую классику» в Кургане в связи с успешным выступлением хоккейной команды «Зауралье» в Чемпионате Высшей хоккейной лиги 2016-2017 годов, когда команда завоевала серебряные медали всероссийских соревнований.

Курган, Марианна Шведова

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