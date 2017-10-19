В Зауралье проходит международный патриотический слет

В течение трех дней, с 17 по 19 октября, на территории Курганской области работают 15 площадок различной направленности для молодых людей из районов Зауралья, Тюмени, Екатеринбурга и Казахстана. Все они – участники международного военно-патриотического слета «Зауральский патриот».

«Молодежь устремлена в будущее, и каким оно будет, зависит от нас. Зауралье всегда славилось своими патриотами. Губернатор и правительство придают большое значение развитию этого направления», – отметил в ходе торжественного открытия мероприятия полномочный представитель Губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов. Он поздравил участников слета и пожелал, чтобы такие встречи молодежи послужили развитию добрососедских отношений с регионами Урала и Республикой Казахстан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадки разделены на патриотические, спортивные и образовательные. В их числе, в частности, «Казачья выставка», «Психологическая поддержка» и «Парашютная подготовка». Для участников приготовлены такие испытания, как полоса препятствий, альпинистская, пожарная, огневая, парашютно-десантная и водолазная подготовка, мастер-класс по спасению утопающих, оказанию первой медицинской помощи и аварийно-спасательным работам.

Добавим, что слет проводит Курганский госуниверситет совместно с Российским союзом спасателей и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Курган, Марианна Шведова

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