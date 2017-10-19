Жительница Зауралья отсудила у работодателя 400 тысяч рублей за травмы на производстве

В январе 2017 года на одном из курганских предприятий произошел несчастный случай, в результате которого женщина-маляр получила тяжкие телесные повреждения. Причинами ЧП стали неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в обучении работников и проверке знаний требований охраны труда. Таковы выводы самого работодателя.

Как сообщают в прокуратуре региона, есть и экспертное заключение, согласно которому у пострадавшей установлены термические ожоги пламенем лица, поверхности шеи, предплечий, правой кисти.

Долгое время женщина провела в больнице. В результате перенесенных физических и нравственных страданий ей был причинен моральный вред, за компенсацией которого она обратилась в Курганский городской суд. По мнению женщины, работодатель должен был выплатить ей за все мучения 1 млн рублей.

Суд встал на сторону женщины, снизив, однако сумму иска. С учетом заключения прокурора, участвующего в деле, с работодателя была взыскана компенсация морального вреда в сумме 400 тысяч рублей.

Источник отмечает, что ответчик пытался обжаловать решение, однако 12 октября судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу, не нашла оснований для ее удовлетворения и оставила судебный акт без изменения.

Решение вступило в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.10.17

В Зауралье проходит международный патриотический слет. / В Зауралье пройдет чемпионат Высшей хоккейной лиги. / Юной жительнице Кургана грозит 10 лет за хранение наркотиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»