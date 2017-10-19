 «Уставший» зауралец жестоко расправился со вчерашним собутыльником

В Курганской области вынесен приговор в отношении 34-летнего жителя села Шатрово, который признан виновным в совершении убийства своего знакомого. Трагедия разыгралась в квартире их общей знакомой.
Как сообщают в СУ СКР по региону, было доказано, что 20 марта текущего года мужчины находились в гостях у своей знакомой. Здесь же накануне они вместе пили спиртное.
Ближе к обеду между вчерашними собутыльниками вспыхнула ссора, во время которой один из гостей нанес другому не менее 5 ударов ножом в область головы, шеи и рук, причинив последнему телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год.
Приговор вступил в законную силу.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 19.10.17
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