 «Уставший» зауралец жестоко расправился со вчерашним собутыльником

В Курганской области вынесен приговор в отношении 34-летнего жителя села Шатрово, который признан виновным в совершении убийства своего знакомого. Трагедия разыгралась в квартире их общей знакомой.

Как сообщают в СУ СКР по региону, было доказано, что 20 марта текущего года мужчины находились в гостях у своей знакомой. Здесь же накануне они вместе пили спиртное.

Ближе к обеду между вчерашними собутыльниками вспыхнула ссора, во время которой один из гостей нанес другому не менее 5 ударов ножом в область головы, шеи и рук, причинив последнему телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.10.17

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