В Зауралье выбрали «Народного участкового». Это женщина

Представлять Курганскую область на всероссийском конкурсе «Народный участковый» предстоит женщине. Сотрудник МО МВД России «Макушинский» Татьяна Каткова признана лучшей в аналогичном конкурсе на региональном уровне.

Как рассказывают в пресс-службе УМВД России по Зауралью, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Макушинский» Татьяна Каткова начала службу в органах внутренних дел Зауралья в 2002 году. С 2011 года – участковый уполномоченный полиции ОП «Лебяжьевское».

К территории обслуживания Татьяны Катковой относится административный участок №2 поселка Лебяжье, Лебяжьевского района, на котором проживают более 1300 человек. В течение дня участковому приходится обойти не один дом, провести с людьми профилактическую беседу, прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается.

Татьяна Каткова к своему участию в конкурсе «Народный участковый» относится как к служебной задаче, которую надо выполнить достойно.

Сотрудники зауральской полиции призывают жителей региона поддержать Татьяну Каткову на завершающем этапе голосования конкурса «Народный участковый-2017», который пройдет путем онлайн-голосования на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда» в период с 1 по 10 ноября 2017 года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.10.17

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