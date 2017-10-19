Молодые курганцы систематически воровали детали с родного завода

В Кургане полицейские раскрыли кражи, совершенные с территории одного из заводов. С информацией о том, что на предприятии не досчитываются заготовок алюминиевых деталей, в полицию обратился начальник службы безопасности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое курганцев, 22 и 32 лет.

Действовали мужчины по-старинке. Как показало следствие, дважды они совершили кражу по одному сценарию: один из них выбрасывал детали за территорию завода, второй складывал их в автомобиль, после чего оба скрывались с места преступления. Предварительная сумма ущерба по двум преступлениям составила более 150 тысяч рублей.

Как удалось установить полицейским, после совершения первой кражи мужчины сдали похищенное в пункт приёма металла. Совершив преступление во второй раз, они испугались разоблачения и выбросили имущество, но его местонахождение было установлено сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам грозит свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.10.17

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