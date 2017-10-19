Юной жительнице Кургана грозит 10 лет за хранение наркотиков

В Кургане в подъезде дома по улице Криволапова задержана 20-летняя неработающая жительница города. Ей грозит долгое тюремное заключение.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в ходе личного досмотра полицейские обнаружили у девушки свёрток с «синтетикой» массой 1,82 граммов, что считается крупным размером. Известно, что наркотик девушка купила незадолго до задержания, прибегнув к «закладке».

В отношение девушки возбуждено уголовное по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» в отношении неустановленного лица, сбывшего наркотическое средство данной гражданке. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.10.17

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