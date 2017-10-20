В Зауралье задержан автобус с мигрантами-нарушителями

Зауральские полицейские пресекли попытку дачи взятки должностному лицу. Нарушитель-мигрант пытался откупиться от проверяющих.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, на 207 километре автодороги «Иртыш» был остановлен автобус, двигавшийся из Челябинска в сторону Кургана. При проверке документов у пассажиров полицейские установили, что ряд иностранных граждан нарушили сроки пребывания на территории Российской Федерации.

Пытаясь избежать административной ответственности, один из нарушителей предложил полицейскому взятку в размере четырёх тысяч рублей.

Несмотря на то, что сотрудник полиции предупредил о противоправности деяния, иностранный гражданин положил деньги в салон служебного автомобиля ДПС. Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала попытку дачи взятки должностному лицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мелкое взяточничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.10.17

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