В жуткой аварии в Зауралье погибли три человека

В 2 часа 20 минут 19 октября на 66 км автодороги «Иртыш» произошла авария с участием легкового автомобиля и большегруза. Два человека скончались на месте.

Как сообщают в УМВД России по Курганской области, предварительно установлено, что водитель 1993 года рождения, житель Щучанского района, управляя автомобилем ВАЗ-21102, не выдержал необходимую дистанцию до движущегося впереди МАЗа с прицепом, под управлением водителя 1974 года рождения, жителя Кетовского района. В итоге легковушка «впечаталась» во впереди идущий большегруз.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира – мужчины 1977 и 1997 годов рождения, скончались на месте ДТП.

Добавим, что всего за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1565 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 6 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1300 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.10.17

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