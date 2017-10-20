В выходные десятки домов в Кургане останутся без воды

В Кургане в выходные вновь ожидается отключение воды. Причиной стала замена пожарных гидрантов и аварии в нескольких районах города.

Так, в субботу, 21 октября, с 9.00 до 21.00 не будет холодной воды по адресам:

– ул. Гагарина № 64, 86 (Русская парная), 82, 39а, 41Б, 41А, 41ст.12;

– ул. Урожайная – частный сектор полностью, посёлок Вороновка;

– ул. Урожайная ,147а (детсад №34 «Филиппок»);

– ул. Гагарина № 41д – Курган Аэропорт;

– ул. Гоголя № 133, 151, 155 (детский сад №61 «Радужный»);

– ул. Савельева № 58;

– ул. К.Мяготина № 176 (гимназия №27), 176/1, 178, 217 (спорткомплекс КГУ);

– ул. Гоголя № 128;

– ул. К.Маркса № 106, 149;

– ул. Куйбышева № 187, 187б;

– ул. Половинская № 2, 6, 8, 8/1, 8а, 8б, 10, в т.ч. теплопункт № 102, 10а (детский сад №118 «Мишутка»), 10б, 10в.

Кроме того, в это же время в субботу для устранения утечки водопровода на ул. С.Васильева, 3 на водопроводе диаметром 150 мм отключат воду в зданиях, расположенных по адресам: ул. К.Мяготина № 66а, 68а (теплопункт), ул. Югова № 2, 3, 4, 5 и ул.С.Васильева № 3 (Детсад №113 «Бусинка»).

В воскресенье с 9.00 до 21.00 для врезок нового водопровода диаметром 225 мм протяженностью 200 погонных метров на ул. Ленина,39 без холодного водоснабжения оставят дома по ул. Ленина (№ 35, 37, 37а, 39, 39а, 39а ст.1, 41, 48, 50, в т.ч. теплопункт № 5) и ул. К.Мяготина, 147к1.

Курган, Марианна Шведова

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