«Плохо живем». У курганской школьницы украли телефон за 16 тысяч рублей

В Кургане полицейские по горячим следам раскрыли грабеж. Происшествие случилось в областном центре в конце прошлой неделе. Школьницу, которая шла с занятий, ограбили на улице Кирова.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, девочка шла из школы, когда к ней сзади подбежал незнакомый мужчина и выхватил из её рук сотовый телефон. Потеря, по местным меркам, существенная: материальный ущерб составил 16 тысяч рублей.

Недальновидный грабитель, вырвав телефон, скрылся в подъезде ближайшего дома. Заметившая это прохожая сразу вызвала полицию, которая приехала на место через несколько минут. Вскоре был задержан и подозреваемый. Им оказался 34-летний житель города, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенное у него было изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Курган, Марианна Шведова

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