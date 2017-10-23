Житель Зауралья напал с топором на сотрудника Нацгвардии

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Макушино, который подозревается в нападении на сотрудника национальной гвардии. Происшествие случилось утром 19 октября.

Как сообщают в СУ СКР по региону, сотрудники правоохранительных органов прибыли к одному из домов по улице Ленина в городе Макушино в связи с поступившим сообщением о совершенном преступлении. В это время из двора выбежал мужчина с топором в руках и, пробив капот служебного автомобиля, замахиваясь топором, пообещал сделать подобное и с сотрудником Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей. Однако мужчину удалось задержать.

В ходе предварительного следствия было установлено, что ранее дебошир неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, кроме того, состоит под административным надзором органов полиции.

В настоящее время подозреваемый, следственными органами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.

Курган, Марианна Шведова

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