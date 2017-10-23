В Зауралье комиссия по охране труда будет собираться на промышленных предприятиях

Отныне заседания комиссии по охране труда при правительстве Курганской области будут чаще проходить на промышленных предприятиях. Такое решение было озвучено начальником ГУ по труду и занятости населения Игорем Ксенофонтовым на очередном заседании, которое прошло на ОАО «Синтез».

По словам Ксенофонтова, это делается для того, чтобы рассматривать успешные практики обеспечения режима охраны труда для внедрения их на других предприятиях, чтобы максимально сократить число несчастных случаев на производстве.

В ходе прошедшего заседания одним из вопросов стало внедрение системы управления охраной труда на предприятиях области в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ. Эта система регламентирует политику работодателя в области охраны труда, возлагает на него ряд обязанностей. В частности, он должен обеспечивать режим труда и отдыха работника, приобретать средства защиты, обеспечивать лечебно-профилактическим питанием, соответствующий контингент работников в соответствии с условиями труда и согласно установленным нормам. В свою очередь работник обязан соблюдать правила охраны труда.

Как сообщил заместитель директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Евгений Дмитриев, в настоящий момент она внедрена в 77 организациях промышленности, энергетической отрасли, связи и транспорте.

Также о ситуации с охраной труда в подведомственных организациях сообщил заместитель начальника Управления ветеринарии области Сергей Ватагин. По его словам, в четвертом квартале планируется завершить специальную оценку условий труда. Он также добавил, что в последние годы тяжелых несчастных случаев в организациях ветеринарии не было.

Курган, Марианна Шведова

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