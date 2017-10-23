В Зауралье собран рекордный урожай зерна

В Курганской области завершена уборочная кампания. По словам директора департамента АПК Сергея Пугина, собран рекордный за последние шесть лет урожай. С площади 1104 тысяч гектаров намолочено 2235 тысяч тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 274 тысячи тонн больше чем в прошлом году. Урожайность зерновых составила 20,2 центнеров с гектара.

По данным пресс-службы главы Зауралья, 11 районов установили рекорд и намолотили свыше 100 тысяч тонн зерна. Среди передовиков – Шадринский, Щучанский, Каргапольский, Кетовский, Куртамышский, Макушинский, Мокроусовский, Половинский, Далматовский, Целинный и Притобольный районы. Лидерами по урожайности стали аграрии Мишкинского, Щучанского, Шадринского районов и города Кургана, где получено более 25 центнеров зерна с гектара.

Что касается масличных культур, то на конец недели их убрано 92%, осталось обмолотить 6,3 тысячи гектаров. Основная обработка почвы проведена на площади 380 тысяч гектаров. Уже в полном объеме засыпаны семена, ведется работа по доведению их до посевных кондиций. Также в регионе завершена и уборка картофеля в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, с 4022 гектаров собрано 82344 тонны картофеля.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.10.17

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