Губернатор Зауралья вызвал на беседу Сергея Руденко

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел рабочую встречу с главой Кургана Сергеем Руденко и сити-менеджером Андреем Потаповым. Темы подняты самые актуальные и проблемные: выполнение программы по созданию комфортной городской среды, запуск тепла в областном центре и подача энергоресурсов и воды в ЖК «Апельсин», который был сдан, наконец, на прошлой неделе.

В ходе встречи, которая прошла в пятницу, Андрей Потапов рассказал, что в Кургане отопление не подано только в один дом, расположенный по улице 2-я Часовая, 54. Он пообещал, что ситуация будет разрешена до конца дня.

Большое внимание уделили реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Напомним, в этом году в Кургане идет благоустройство семи общественных территорий, из которых полностью готовы только две, а на пяти закончены асфальто-бетонные работы. Правда, пообещали руководители города, до 27 октября на них планируют завершить установку малых архитектурных форм. Кроме того, в рамках проекта благоустраивают 43 двора возле 76 многоквартирных домов. При этом, в основном, на незаконченных территориях вопрос также в установке малых архитектурных форм, на что погода не влияет.

Обсудили и ситуацию с подачей коммунальных ресурсов в жилой комплекс «Апельсин», который был введен в эксплуатацию на прошлой неделе.

«С дольщиками находимся в контакте, отрабатываем. Постепенно по одной секции запускаем. Сейчас самое главное – чтобы они самостоятельно вместе со строительной организацией заключили договоры передачи имущества, оформили лицевые счета на потребление коммунальных ресурсов. От этого будет зависеть, как быстро будут запущены отопление, вода и электроэнергия», – пояснил Сергей Руденко.

«Необходимо, чтобы у вас было полное взаимодействие с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями по работе отопительной системы и при возможных порывах на водопроводных сетях. По оставшимся спорным вопросам с дольщиками – ситуацию на особый контроль, в том числе по строительству 15 коллектора. Это не влияет на заселение граждан, но решать проблему нужно оперативно», – цитируют слова Алексея Кокорина в пресс-службе губернатора.

Курган, Марианна Шведова

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