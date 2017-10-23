В Зауралье назвали лидеров промышленного производства

За девять месяцев 2017 года индекс промышленного производства в Курганской области по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 103,6%. Об этом сообщают в пресс-службе главы региона.

По видам экономической деятельности показатели таковы: добыча полезных ископаемых – 101,1%; обрабатывающие производства – 103,7%. Для сравнения: индекс промышленного производства в России в январе-сентябре 2017 года по сравнению с январем-сентябрем 2016 года составил 101,8%.

За указанный период среди промышленных предприятий зафиксирован рост у ЗАО «Катайский насосный завод» – 164,5%; ОАО «Курганмашзавод» – 142,5%; АО «Курганский завод ЭМИ» – 133%; ЗАО «Курганстальмост» – 125%; ОАО «Петуховский литейно-механический завод» – 125%; ООО «Каргапольский машиностроительный завод» – 123%. Также отличные показатели у АО «Завод «Старт» – 118,5%; АО «Шадринский автоагрегатный завод» – 117%; ООО «Предприятие «Сенсор» – 109%; ОАО «Синтез» – 108%.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.10.17

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