В Зауралье планируют вернуть в школы «злостных» прогульщиков

В Курганской области разработают дополнительные меры, которые направлены на возвращение в школы подростков, которые по каким-либо причинам уклоняются от обучения. Такое поручение Департаменту образования и науки, муниципальным управлениям образования дал заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов.

Как было отмечено в ходе заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области, за девять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, подростковая преступность сократилась на 19,7%. В частности, стало меньше краж, грабежей, причинений тяжкого вреда здоровью, угона автотранспорта, совершенных подростками,. В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 10 преступлений с участием несовершеннолетних, что на 56,5% меньше, чем в прошлом году.

Однако в регионе сохраняется проблема возвращения в класс детей, которые систематически отказываются от обучения. Так, по данным Департамента образования и науки, накануне каждого учебного года проходит акция «Внимание! Дети вне образования», во время которой проводится сверка списков несовершеннолетних, обсуждение с подростками и их родителями причин отказов от школы.

По данным ведомства, в этом году не приступили к занятиям 26 подростков, систематически пропускают занятия – 78. Среди основных причин, – нежелание учиться, попустительство или отсутствие влияния со стороны родителей, самовольный уход из дома.

«Мы не первый год рассматриваем эту проблему. Индивидуальный подход – это важно, но теперь нужно разработать и дополнительные методики для ее решения, изучить опыт коллег из других регионов. Пока я вижу разбалансированность в этом вопросе», – отметил Александр Карпов, говоря о мерах, которые следует принять, чтобы вернуть детей в школы.

По данным пресс-службы главы региона, также он поручил провести дополнительную разъяснительную работу с подростками и их родителями, чтобы повысить их бдительность при переходе через железнодорожные пути: в этом году на железной дороге зафиксировано два случая смертельного травмирования подростков.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.10.17

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