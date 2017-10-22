Жительница Кургана, незакооно заработавшая 8 млн рублей на яйцах, оштрафована на 30 тысяч рублей

Курганским городским судом признана виновной в незаконном предпринимательстве 54-летняя местная жительница Татьяна Звягина.

Как поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры, в суде было установлено, что ранее Звягина осуществляла предпринимательскую деятельность, связанную с оптовой реализацией куриного яйца различной категории.

1 апреля 2015 года ее признали несостоятельной (банкротом), а 27 апреля того же года – исключили из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в ИФНС России по городу Кургану.

Несмотря на это, с 27.04.2015 года по 17.01.2017 года Звягина продолжила осуществлять предпринимательскую деятельность, поставляя свою продукцию в различные магазины Курганской и Тюменской областей, в результате чего получила прибыль в размере более 8 млн. рублей.

С учетом полного признания вины, раскаяния осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

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