В Зауралье выделят деньги на помощь семьям-погорельцам

Правительство Курганской области накануне, 23 октября, утвердило распоряжение о выделении 100 тысяч рублей семье Широковых из города Петухово, дом которых сгорел 14 октября. Пожар закончился трагедией, погибла семилетняя девочка, мать была госпитализирована.

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, оказать материальную помощь семье, в которой случилась трагедия, глава региона распорядился на прошлой неделе. По словам начальника регионального Управления реабилитации территорий и защиты населения Сергея Кетова, средства выделят и направят из областного резервного фонда.

Напомним, ЧП произошло 14 октября в городе Петухово. На улице Чкалова загорелся частный дом. В нем находились женщина и трое её детей. Мать спасла малышей, но не успела вывести из огня старшую дочь. Девочка погибла. Сама женщина получила серьезные ожоги.

Также на заседании правительства утвердили распоряжения о выделении денежных средств на общую сумму 130 тысяч рублей другим погорельцам из Кургана, Притобольного и Варгашинского районов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.10.17

В Зауралье планируют вернуть в школы «злостных» прогульщиков. / В Зауралье назвали лидеров промышленного производства. / Губернатор Зауралья вызвал на беседу Сергея Руденко. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»