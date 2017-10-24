Два молодых врача в Зауралье получат 850 тысяч рублей

Два молодых врача, которые работают в медицинских учреждениях Курганской области, получат субсидию из регионального бюджета на погашение ипотечного кредита. Такое распоряжение было принято накануне на заседании правительства области.
По данным пресс-службы главы Зауралья, общий объем средств составит 850 тысяч рублей. Средства выделяются в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» для привлечения молодых специалистов в медицинские организации Курганской области.
Главные условия получения поддержки из областного бюджета – возраст врачей не старше 35 лет, наличие высшего медицинского образования, заключенный договор о трудоустройстве с медорганизацией Курганской области.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 24.10.17
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