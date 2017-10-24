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Вторник, 24 октября 2017, 10:34 мск

российское информационное агентство 18+

Курган

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В Зауралье запущена «горячая линия» по вопросам ГТО

В Зауралье запущена «горячая линия» по вопросам ГТО

В понедельник, 23 октября, в Курганской области начала работу горячая линия по вопросам Комплекса ГТО. Проводит ее Региональный координационный центр тестирования ГТО.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, позвонив по номеру 8(3522)249-229, можно узнать все о том, как получить знак отличия ГТО, что нужно для того, чтобы приступить к выполнению нормативов ГТО, как лучше тренироваться и куда обращаться.

Напомним, что 2017 год в Курганской области объявлен «Годом ГТО». Соответствующее распоряжение 13 марта 2017 года подписал губернатор Алексей Кокорин. В рамках Года ГТО в Зауралье проводятся спартакиады, соревнования, встречи с зауральскими спортсменами, дни открытых дверей, фестивали, конкурсы, реализуются социальные проекты, акции и многое другое.

Добавим, что горячая линия будет работать до 27 октября включительно.

Курган, Марианна Шведова

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