В Зауралье разработали прогноз социально-экономического развития. В трех вариантах

В ходе заседания правительства Курганской области, которое прошло накануне, 23 октября, был одобрен прогноз социально-экономического развития Зауралья на 2018-2020 годы. Документ представил заместитель губернатора – директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин.

По словам чиновника, прогноз представлен в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом. За основу взят второй вариант, согласно которому ожидается, что годовые темпы роста валового регионального продукта в 2018-2020 годах составят 101,47-101,79%.

В пояснительной записке к прогнозу содержится четыре раздела: оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Курганской области, оценка факторов и ограничений экономического роста Курганской области, направления социально-экономического развития Курганской области и целевые показатели прогноза Курганской области на среднесрочный период и основные параметры государственных программ Курганской области.

Как отмечают в пресс-службе главы региона, в прогнозе отражены тенденции развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, инвестиций в основной капитал, повышения уровня жизни населения.

Прогноз Курганской области на среднесрочный период сформирован с учетом анализа статистических данных о социально-экономическом развитии региона за 2015-2016 годы и отчетный период 2017 года и материалов, представленных органами исполнительной власти Зауралья.

Курган, Марианна Шведова

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