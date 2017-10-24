В Зауралье снизилась величина прожиточного минимума

В Курганской области утвердили величину прожиточного минимума за третий квартал 2017 года. В расчете на душу населения она составила 9699 рублей, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Специалисты объясняют это сезонным удешевлением фруктов и овощей.

Данные накануне на заседании правительства представил директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин. Согласно подсчетам, для трудоспособного населения эта цифра составила 10371 рублей, для детей – 10127 рублей, для пенсионеров – 8035 рублей.

Добавим, что величина прожиточного минимума не является показателем доходов населения, а применяется в качестве расчетного критерия для определения права на получение ряда мер государственной и социальной помощи (выплата ежемесячных пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.10.17

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