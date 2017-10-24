В Зауралье продолжит работу детский телефон доверия

Правительство Курганской области утвердило дополнительное соглашение с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Согласно нему, в регионе продолжит работать детский телефон доверия – единый общероссийский номер, по которому можно получить бесплатную анонимную психологическую помощь, консультацию специалистов, если ребенок попал в трудную жизненную ситуацию.

Как поясняют в пресс-службе главы Зауралья, на ближайшие два года – 2018-2020 Фондом будет продолжено финансирование телефонного трафика. Благодаря этому экстренную психологическую помощь граждане смогут получить абсолютно бесплатно.

Напомним, детский телефон доверия действует в регионе с 2010 года и на него ежегодно обращаются более 10 тысяч человек. Единый общероссийский номер – 8-800-2000-122.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.10.17

В Зауралье снизилась величина прожиточного минимума. / В Зауралье разработали прогноз социально-экономического развития. В трех вариантах. / В Зауралье запущена «горячая линия» по вопросам ГТО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»