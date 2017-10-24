Жителей Кургана приговорили к реальному сроку за кражу ТВ-кабелей из подъездов

В Кургане вынесен приговор в отношении двух местных жителей, которые признаны виновными в совершении тринадцати краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Один из мужчин также совершил «индивидуальную» кражу.

Как было доказано в суде, в мае-июне текущего года соучастники совершили серию краж интернет и ТV- кабеля, протяженностью более полукилометра, принадлежащего ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком», из подъездов многоквартирных домов в Заозерном. Причиненный собственникам ущерб оценен в сумму более 140 тысяч рублей. Похищенные провода мужчины обжигали и сдавали в пункт приема металлов.

Кроме того, один из них также украл строительные инструменты и продолжал тайно похищать интернет- и Т-кабеля из жилых домов.

Решением суда одному из злоумышленников назначено 5 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, другому – 3 года в колонии общего режима. Кроме того, с осужденных в полном объеме взыскан материальный ущерб, причиненный преступлениями.

Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.10.17

В Зауралье продолжит работу детский телефон доверия. / В Зауралье снизилась величина прожиточного минимума. / В Зауралье разработали прогноз социально-экономического развития. В трех вариантах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»