В Зауралье более 30 детей-сирот получили жилье после вмешательства прокуратуры

В Курганской области прокуратура провела проверку соблюдения органами власти законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения жильем граждан, нуждающихся в особой государственной защите. Как показала проверка, права детей-сирот здесь соблюдаются далеко не всегда.

Так, было установлено, что 32 ребенка-сироты, начиная с 2012 года по текущий год, состояли на учете в районной администрации в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Собственного жилья у них не было, поэтому приходилось ютиться у опекунов, родственников, друзей и знакомых, а также арендовали жилье. В то же время муниципалитетом длительное время не принималось никаких мер по обеспечению указанных граждан жильем.

Для восстановления жилищных прав сирот прокурор Кетовского района обратился в суд с исками о возложении на районную администрацию обязанности предоставить им жилые помещения. В итоге требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решения суда Администрацией Кетовского района исполнены – нуждающимся вручены ключи от новых квартир в трехэтажном жилом доме селе Кетово, отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям.

Курган, Марианна Шведова

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