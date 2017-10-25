Министр ЖКХ Республики Беларусь прибыл в Курганскую область

Накануне в Зауралье с рабочим визитом прибыла делегация Республики Беларусь, с которой у региона налажено тесное сотрудничество. В числе иностранных гостей – Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Василий Кунский, а также специалисты министерств страны-партнера и руководители ряда белорусских предприятий. Главная цель визита – укрепление взаимодействия области и Белоруссии.

Нюансам расширения сотрудничества было посвящено заседание рабочей группы, участниками которой стали члены правительства Курганской области, возглавляющие основные ведомства экономического и социального блока. Открыл заседание замгубернатора региона – директор департамента экономразвития Сергей Чебычин.

Он напомнил, что представительная делегация Зауралья была в Минске в прошлом году. И налаженное сотрудничество уже приносит свои плоды.

«Уверен, наша совместная работа в течение ближайших двух дней также принесет ощутимые результаты, как для Республики Беларусь, так и для Курганской области», – отметил Чебыкин.

Большая часть совместной работы касается отношений в сфере сельского хозяйства. О развитии торгово-экономических отношений здесь говорил директор Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин.

«С момента нашего визита в Республику Беларусь мы неплохо продвинулись во многих вопросах. На уровне Президента Александра Лукашенко обсуждались меры расширения поставок в наш регион белорусской сельхозтехники, в том числе и с использованием кредитных продуктов для ее приобретения. Сейчас в Курганской области четыре организации предоставляют соответствующее кредитование и лизинговые схемы, благодаря чему увеличились поставки белорусской техники. У нас есть и общие достижения в селекции: мы разработали совместно с белорусскими научно-исследовательскими институтами сорт овса, на сегодняшний момент он проходит сортоиспытание», – подвел он первые итоги сотрудничества.

«Я уверен, сегодняшняя встреча позволит улучшить наше общение, как в экономическом, так и в гуманитарном отношении. Принимая точечные меры, где товарооборот по каким-то позициям падает, мы вовремя сможем принять решение и диверсифицируем те подходы, которые позволят удовлетворить спрос и курганской, и белорусской стороны», – отметил, говоря о развитии сотрудничества с Курганской областью, Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Александр Терехов.

К слову, присутствующие на встрече руководители крупнейших зауральских предприятий заявили о готовности развивать сотрудничество с Республикой Беларусь. В их числе – ООО «Пульсатор», АО «НПО «Курганприбор», ОАО «Кургандормаш», АО «Курганские прицепы».

По данным пресс-службы губернатора Зауралья, предприятия области намерены приобретать комплектующие для производства техники и оборудования, заинтересованы в совместном производстве оборудования для молочного доения и др. Белорусская сторона готова поставлять в регион лифтовое оборудование, коммунальную технику, оборудование для котельных.

Курган, Марианна Шведова

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