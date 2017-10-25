В Зауралье любитель пьяной езды приговорен к реальному сроку

В Притобольном районе к лишению свободы осужден злостный нарушитель правил дорожного движения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, не имея прав управления транспортом.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе судебного заседания было установлено, что мужчина, будучи лишенным права управления транспортным средством и имеющим судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в августе 2017 года вновь, будучи подшофе, катался по улицам населенного пункта.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал зауральца виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.10.17

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