Белорусы хотят внести вклад в развитие зауральской промышленности

«Уверен, что сегодняшняя наша встреча послужит толчком для того, чтобы «состыковать» бизнес на уровне предприятий, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным». Такое мнение озвучил Министр ЖКХ Республики Беларусь Александр Терехов, комментируя итоги заседания рабочей группы, прошедшее накануне в Курганской области.

По словам иностранного гостя, развитие промышленности Зауралья показывает значительный рост, в который белорусская сторона хотела бы внести свой вклад: предложить свои услуги и пригласить на свой внутренний рынок промышленные предприятия региона. По словам Александра Терехова возможно, к примеру, наладить совместный выпуск прицепов и дорожной техники.

Мнение гостя поддержал и заместитель губернатора Зауралья – директор департамента экономразвития Сергей Чебыкин: «Практика показала, что те действия, которые мы предпринимаем, достаточны для взвешенной конкуренции. Продукция, которая выпускается на территории Республики Беларусь, Курганской области, – конкурентная».

Кроме того, сообщают в пресс-службе регионального кабмина, Александр Терехов отметил, что Курганская область могла бы стать точкой обслуживания белорусской техники не только для себя, но и для всего Урала.

«К этому нужно стремиться. Разговор идет о сотрудничестве в дополнении друг друга, о создании добрососедской среды, в которой обе стороны могли бы получить выгоду», – цитирует слова Терехова источник.

Курган, Марианна Шведова

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