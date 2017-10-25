В Кургане на уборку улиц вывели 86 дворников

Прошедшие сутки в Кургане не прекращался сильнейший снегопад. Дорожная техника вышла на уборку улиц еще вечером 23 октября и продолжает работу до сих пор.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый день» в пресс-службе муниципалитета, в понедельник в 22:00 часа 13 единиц техники вышли на посыпку противогололедными материалами улично-дорожной сети магистральных улиц. После этого проводится подметание дорожного покрытия.

После полуночи дополнительно было выведено еще пять единиц техники, а в 4 часа 24 октября – еще 13 единиц техники для уборки пешеходной зоны.

Очисткой тротуаров занимаются работники МУП «Астра-М». Накануне в городе работали 86 дворников.

В муниципалитете на жалобы курганцев отвечают, что днем прибирать сложнее, так как на дорогах областного центра очень интенсивное движение. Автомобилистам следует быть внимательнее и по возможности не создавать препятствий для работы дорожных машин. Кроме того, пешеходы также должны быть предельно внимательны и не терять бдительности при переходе проезжей.

Со стороны муниципалитета также усилен контроль за работой управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Чтобы своевременно навести порядок не только на улицах областного центра, но и во дворах жилых домов, Администрацией города Кургана рекомендовано руководителям управкомпаний, ТСЖ и ЖСК принять все необходимые меры по уборке снега на закрепленных территориях, внтуридворовых проездах.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.10.17

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