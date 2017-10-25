Зауральские предприятия увеличат поставки продукции в Беларусь

Директор Департамента экономического развития Курганской области Сергей Чебыкин и Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Александр Терехов подписали протокол о развитии сотрудничества между Зауральем и иностранным государством. Это произошло накануне, 24 октября, по итогам заседания рабочей группы.

Напомним, в совещании приняли участие члены Правительства региона и представители белорусской стороны, в том числе руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Василий Кунский, сотрудники министерства, а также представители ряда белорусских предприятий.

Согласно подписанному документу, сотрудничество между двумя сторонами продолжится в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. В частности, предлагается продолжить развивать торговые отношения, постепенно увеличивать товарооборот между партнерами.

Среди обозначенных предложений – увеличение поставкок оборудования в Республику Беларусь зауральских предприятий, в числе которых – ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Кургандормаш», ООО «БентИзол», АО «Курганские прицепы». Предлагается также наладить взаимодействие с рядом белорусских предприятий, в том числе по вопросам поставки и гарантийному обслуживанию сельхозтехники, ее приобретению на льготных условиях.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется развитие сотрудничества, в том числе по участию в региональных государственных программах по замене лифтов и модернизации лифтового оборудования. В сфере образования – налаживание деловых контактов между зауральскими и белорусскими вузами. Предполагается и развитие двухстороннего сотрудничества в сфере туризма.

Курган, Марианна Шведова

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