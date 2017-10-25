Жители Кургана смогут пожаловаться на холод в квартирах. Если успеют

Завтра, 25 октября, в Кургане пройдет «горячая линия», темой которой станет соблюдение температурного режима в квартирах. На вопросы жителей ответит директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Гонцов.

Времени пожаловаться на холод дается немного: всего один час. Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, работать горячая линия будет только с 8:30 до 9:30.

Задать вопросы по теплоснабжению домов и социальных объектов и сообщить информацию об отсутствии тепла в квартирах курганцы могут по телефону: 42-88-30.

Курган, Марианна Шведова

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