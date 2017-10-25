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Среда, 25 октября 2017, 17:53 мск

российское информационное агентство 18+

Курган

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Зауральская модель общественного наблюдения за ходом ЕГЭ признана самой эффективной

Зауральская модель общественного наблюдения за ходом ЕГЭ признана самой эффективной

Самой эффективной моделью региональной системы общественного наблюдения за ходом процедур проведения итоговых школьных испытаний (ЕГЭ, ГИА), а также проведения всероссийских проверочных работ и Национального исследования качества образования в стране признана система, применяемая в Курганской области. В российском рейтинге Зауралье занимает 1 место.

По данным пресс-службы главы региона, об этом стало известно на окружном октябрьском семинаре в Екатеринбурге, где были озвучены результаты анализа региональных практик со всей страны.

Анализ эффективности был проведен Новосибирским государственным педагогическим университетом по поручению Рособрнадзора. В нем учитывались такие критерии, как обеспечение субъекта РФ нормативно правовыми актами, общественными наблюдателями, организация обучения граждан и сопровождение общественного наблюдения, взаимодействие органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных и иных организаций в обеспечении общественного наблюдения и информационное сопровождение деятельности общественных наблюдателей.

«По результатам оценки региональных практик система общественного наблюдения в Курганской области признана лучшей по стране. По всем критериям в сумме мы набрали 44 балла», – отметила заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Татьяна Иликпаева.

Курган, Марианна Шведова

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