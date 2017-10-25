Зауральская модель общественного наблюдения за ходом ЕГЭ признана самой эффективной

Самой эффективной моделью региональной системы общественного наблюдения за ходом процедур проведения итоговых школьных испытаний (ЕГЭ, ГИА), а также проведения всероссийских проверочных работ и Национального исследования качества образования в стране признана система, применяемая в Курганской области. В российском рейтинге Зауралье занимает 1 место.

По данным пресс-службы главы региона, об этом стало известно на окружном октябрьском семинаре в Екатеринбурге, где были озвучены результаты анализа региональных практик со всей страны.

Анализ эффективности был проведен Новосибирским государственным педагогическим университетом по поручению Рособрнадзора. В нем учитывались такие критерии, как обеспечение субъекта РФ нормативно правовыми актами, общественными наблюдателями, организация обучения граждан и сопровождение общественного наблюдения, взаимодействие органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных и иных организаций в обеспечении общественного наблюдения и информационное сопровождение деятельности общественных наблюдателей.

«По результатам оценки региональных практик система общественного наблюдения в Курганской области признана лучшей по стране. По всем критериям в сумме мы набрали 44 балла», – отметила заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Татьяна Иликпаева.

Курган, Марианна Шведова

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