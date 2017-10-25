С начала октября в Зауралье девять человек погибли во время пожаров

С началом осенне-зимнего периода в Курганской области увеличилось число пожаров, в которых погибли люди. С начала октября в регионе во время пожаров погибло девять человек, в том числе один ребенок. Напомним, трагедия произошла в городе Петухово 14 октября. По данному факту продолжается проведение доследственной проверки органами Следственного комитета РФ по Курганской области.

24 октября в селе Рыбное Альменевского района произошло возгорание жилого дома по улице Центральной. После тушения пожара в доме обнаружены обгоревшие тела двух человек. Следственные органы также устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В СУ СКР по Курганской области просят жителей быть предельно осторожными. Строго соблюдать правила техники пожарной безопасности, особенно при низкой температуре воздуха, а также в праздничные дни при употреблении спиртных напитков, или использовании электрических и газовых приборов.

Кроме того, не следует оставлять детей без присмотра, так как в силу малолетнего возраста они не способны принять меры к тушению пожара и самостоятельно выбрать безопасный путь эвакуации.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.10.17

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