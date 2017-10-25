В Зауралье запретили движение общественного транспорта

В Курганской запрещено движение общественного транспорта по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения и транспорта перевозящего опасные грузы на территории региона. Соответствующее распоряжение подписано накануне заместителем директора Департамента промышленности, транспорта, энергетики и ЖКХ Е.В. Дмитриевым.

Согласно документу, движение общественного транспорта на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах регулярного сообщения и транспорта, перевозящего опасные грузы на территории Курганской области, запрещено с 17 часов 24 октября и до особого распоряжения.

Причиной являются сильные осадки, порывы ветра до 20 м/с и образовавшаяся на дорогах гололедица.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.10.17

Министр ЖКХ Республики Беларусь прибыл в Курганскую область. / В Зауралье более 30 детей-сирот получили жилье после вмешательства прокуратуры. / Жителей Кургана приговорили к реальному сроку за кражу ТВ-кабелей из подъездов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»