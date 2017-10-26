Житель Тывы, проглотивший почти 30 граммов гашиша, осужден в Зауралье

В Кургане городским судом вынесен приговор в отношении 32-летнего жителя Тывы, который попался на перевозке наркотиков. Мужчина был задержан в июне текущего года в вагоне пассажирского поезда сообщением «Новосибирск – Белгород» на станции Курган в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщили в Штабе Курганского ЛО МВД России на транспорте, для проведения обследования мужчину доставили в одно из медицинских учреждений Кургана, где выяснилось, что в желудочно-кишечном тракте подозреваемого находятся инородные предметы.

После того, как эти предметы были «изъяты», установлено, что ими оказались семь капсул с веществом растительного происхождения. Как показала экспертиза, это оказался наркотик (гашиш) общей массой около 28,8 грамма.

Согласно проведенному расследованию, наркотики мужчина намеревался таким способом провезти в Челябинск для продажи. К слову, в анамнезе у него – непогашенные судимости за ранее совершенные кражи и незаконный оборот наркотиков.

Решением Курганского городского суда наркокурьер проведет в исправительной колонии строгого режима шесть лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.10.17

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