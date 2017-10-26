Жители Зауралья пришли за помощью к губернатору

Накануне, 25 октября, губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел очередной прием граждан по личным вопросам. На этот раз «личных» вопросов практически не было: в основном, зауральцев волнуют проблемы социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщают в пресс-службе главы региона, всего на прием записались шесть человек.

Один из них, житель Далматовского района, попросил оказать содействие в приобретении для школы нового автобуса, а жительница Альменевского района – в ускорении затянувшегося ремонта детского сада, из-за чего малыши сидят дома. Глава региона дал соответствующее поручения специалистам социальной сферы. О разрешении этих ситуаций заявителей проинформируют в установленные сроки.

Кроме того, жители Кургана обратились с просьбой оказать содействие в досрочном включении жилого дома в краткосрочный план капремонта, так как крыша протекает, в другом случае просили заменить вышедшие из строя лифты. Житель села Сухмень Половинского района обратился с просьбой решить вопрос со строительством водозаборной скважины, так как старая находится в аварийном состоянии. Об этй ситуации губернатор знает: по словам Алексей Кокорина, сегодня идет подготовка конкурсной документации, а аукцион запланирован на вторую половину октября.

«Все вопросы взяты на особый контроль, ни одно из них не останется без ответа. Мною даны соответствующие поручения заместителям, ответственным за эти направления. Все обратившиеся будут проинформированы о результатах работы и мерах, которые будут приняты правительством Курганской области для успешного разрешения данных вопросов», – прокомментировал итоги приема Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

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