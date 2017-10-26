Все зауральские дороги вновь открыты для движения

С 18 часов 25 октября возобновлено движение общественного транспорта на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах регулярного сообщения, а также транспорта, перевозящего опасные грузы. Соответствующее распоряжение накануне подписал заместитель директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Евгений Дмитриев.

Напомним, запрет на движение был введен с 17-00 24 октября до особого распоряжения. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий: сильнейшие снегопады, порывы ветра до 20 м/с, снежные накаты и гололедица, образовавшиеся на дорогах.

Из-за непогоды в Курганской области был перенесен ряд мероприятий, в числе которых, например, областной фестиваль науки. Вместо 26 октября он пройдет 31 октября.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.10.17

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