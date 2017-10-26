Молодые зауральцы вернулись с Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Накануне, 25 октября, молодые лидеры Зауралья вернулись с XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел с 14 по 22 октября в Сочи. Регион на форуме представляли 100 жителей Курганской области: 50 участников и 50 волонтеров.

Как отметили молодые активисты, благодаря участию в огромном количестве спортивных, политических, культурных, развлекательных мероприятий фестиваля они приобрели неоценимый опыт, который поможет им в дальнейшем, в том числе и при организации предстоящего Форума молодёжи Уральского федерального округа «УТРО – 2018» в Курганской области.

По информации пресс-службы главы Зауралья, в рамках фестиваля делегация Курганской области приняла участие в дискуссионных, научно-образовательных, культурных и спортивных программах по всем предусмотренным направлениям. Зауральские делегаты участвовали также во встречах с известными политиками, телеведущими, спортсменами и деятелями искусств.

Напомним, что участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов стали более 35000 молодых людей из 188 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. На площадке фестиваля работала выставочная экспозиция Курганской области, концепция работы которой предусматривала презентацию Курганской области в двух аспектах: достижения, бренды региона и региональные молодежные проекты.

Курган, Марианна Шведова

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