19-летний курганец угнал у друга машину, чтобы покататься по ночному городу

В Кургане полицейские по горячим следам раскрыли дело об угоне авто. 24-летний житель города обратился в полицию с сообщением о пропаже машины 20 октября. Он рассказал, что утром не обнаружил свой «Chevrolet Lacetti», который накануне оставил во дворе дома по улице Ломоносова. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.

Как установили полицейские, в ночь совершения преступления владелец машины распивал спиртные напитки в компании знакомых. Когда потерпевший уснул, один из гостей тайно взял ключи от его автомобиля и поехал покататься. В какой-то момент машина вышла из строя по независящим от злоумышленника причинам, после чего он оставил ее на улице. Вернувшись в квартиру, он положил ключи на место.

Во время поисков сотрудники полиции обнаружили автомобиль на одной из улиц областного центра.

По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Автомобиль возвращён владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.10.17

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