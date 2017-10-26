Под Курганом перевернулся лесовоз. Водитель погиб

В Курганской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне около 14.50 часов в Кетовском районе.
Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, по предварительной информации, водитель 1965 года рождения, житель города Кургана, управляя автомобилем КАМАЗ с прицепом, груженым бревнами, допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 26.10.17
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