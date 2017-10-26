Приговор в отношении главы Кетовского района вступил в силу

Сегодня, 26 октября, вынесен окончательный приговор в отношении главы Кетовского района Александра Носкова, осужденного за совершение ряда преступлений по статьям «Получение взятки главой органа местного самоуправления в значительном размере за незаконные действия» и «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее высокопоставленный чиновник был осужден к наказанию в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей и лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 4 года. Однако Александр Носков свою вину не признал и обжаловал решение суда первой инстанции.

Приговором Курганского областного суда от 26 октября 2017 года глава Кетовского района Александр Носков признан виновным в совершении указанных преступлений и осужден к наказанию в виде штрафа в 3,5 миллиона рублей. Единственное смягчение: срок, в течение которого Носков не сможет занимать должности государственной власти и местного самоуправления, сокращен до 3 лет, сообщают в СУ СКР по региону.

Курган, Марианна Шведова

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