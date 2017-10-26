В Зауралье обнаружены опасные скотомогильники

Прокурор Куртамышского района обратился в суд с иском к правительству Курганской области о признании незаконным бездействия органа власти и возложении обязанности привести скотомогильники, расположенные вблизи сел Пушкино и Костылево в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Как рассказали в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что указанные скотомогильники не отвечают ветеринарно-санитарным требованиям, что создает угрозу возникновения и распространения инфекций, опасных для животных и человека, а также может повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей и нанести вред окружающей среде.

Решением Курганского городского суда от 14 июля исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Однако правительство Курганской области не согласилось с решением суда и обжаловало его в апелляционном порядке.

В ходе рассмотрения жалобы судебная коллегия по административным делам Курганского областного суда не нашла оснований для ее удовлетворения и оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Решение суда вступило в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

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