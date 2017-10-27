Директор муниципального предприятия в Шадринске подозревается в растрате

В Курганской области полицейские выявили факт присвоения денежных средств руководителем муниципального предприятия, расположенного в Шадринске. В отношении директора учреждения возбуждено уголовное дело.

По данным УМВД России по Курганской области, предварительно установлено, что руководитель предприятия, название которого не оглашается, фиктивно трудоустроив своего знакомого, присвоила более 180 тысяч рублей.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Шадринскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности руководителя.

Курган, Марианна Шведова

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