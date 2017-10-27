Жительница Зауралья лишилась украшения из-за доверчивости

В Курганской области полицейские раскрыли кражу, которая произошла в селе Ярославское в конце сентября. Как рассказала обратившаяся в полицию женщина, пока ее не было дома, кто-то открыл навесной замок, проник в дом и вынес оттуда все ювелирные украшения.

Вскоре сотрудниками органов внутренних дел была установлена подозреваемая в совершении преступления. Ею оказалась 42-летняя неработающая жительница города Шадринска.

Как выяснили полицейские, женщина ходила по селу и предлагала на продажу различные вещи. Зайдя во двор к потерпевшей, она нашла ключ от входной двери, который был небрежно спрятан, и похитила золотые изделия потерпевшей.

По факту кражи в МО МВД России «Притобольный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.10.17

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